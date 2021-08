Willanzheim vor 49 Minuten

Kita ade - Auch wir lassen Euch los

Sechs Vorschulkinder der katholischen Kindertagesstätte St. Martin Willanzheim freuten sich gespannt auf ihre Verabschiedung aus dem Kindergarten. Am vorletzten Juliwochenende war es so weit, zuerst wanderten wir gemeinsam mit Kindern, Eltern und Erzieherinnen den „Bärlesweg“ in Mainbernheim entlang. Der Bärlesweg ist ein sehr interessanter Wanderpfad für Groß und Klein. Wir erlebten den Barfußpfad, die Krachmacherwand, die Wasserspielpumpstation oder Kräuter zum Schnuppern. Die Station „Bäume erkennen“ zum Ende unseres Rundgangs war lehrreich für Kinder und Eltern.