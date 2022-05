Willanzheim vor 5 Stunden

Kindergarten Willanzheim: Provisorium der Naturraumgruppe wird zum festen Bauwerk

Der Willanzheimer Gemeinderat erteilte der katholischen Kirchenstiftung als Träger des Willanzheimer Kindergartens die Genehmigung zum Bauantrag für die Einrichtung einer Naturraumgruppe in der Gemarkung im Bereich "Rennerberg". Damit wird ein bisheriges Provisorium zu einem festen Bauwerk und die Kapazität wird auf 20 Plätze erweitert. Auf Nachfrage von Manuel Stöcker wegen der Finanzierung informierte Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert, dass manches Holz aus dem Gemeindewald genommen werden kann und vor allem sei ein großer Teil an Arbeiten in Eigenregie aus der Elternschaft zugesagt, um mit Eigenleistung die Kosten in Grenzen zu halten. Da der Bauantrag erst am Sitzungstag eingetroffen war, konnte noch keine Kostenschätzung samt Finanzierungsplan erarbeitet werden.