Kinder-Flohmarkt und Upcycling-Aktion in Volkach

Ein Kinder-Flohmarkt findet am Samstag, 16. Oktober, von 10 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz der Musikschule Volkacher Mainschleife statt. Veranstaltet wird dieser Flohmarkt, für den die bekannten Corona-Hygieneregeln gelten, von der Bläserjugend und dem Förderverein Volkacher Blasorchester e.V. Eine besondere Upcycling-Aktion plant die Bläserjugend: Aus Abfällen oder scheinbar unbrauchbaren Dingen werden Instrumente gebastelt. Aufbau ist ab 9 Uhr, die Tische werden gestellt, daher ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich per E-Mail an steffi.freibott@web.de. Für Kinder, die an der Musikschule musizieren, ist die Teilnahme kostenfrei, für alle anderen beträgt die Teilnahmegebühr fünf Euro. Diese kommt dem musikalischen Nachwuchs zugute. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.