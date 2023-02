Iphofen : Großer Batteriespeicher in Betrieb genommen

: in Betrieb genommen Mit Standort Diespeck 42 Megawatt Gesamtleistung - Notfallstromversorgung möglich

- möglich Energieunternehmen erklärt Vorteile : Speicher wirken bei Netz-Schwankungen

: Speicher wirken bei Hubert Aiwanger nennt Speicher "spielentscheidend für den Ausbau der Erneuerbaren"

Seit Montag (30. Januar 2022) ist in Iphofen einer der beiden größten Batteriespeicher Bayerns in Betrieb. Er spielt laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eine wichtige Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien, könnte aber auch bei einem Stromausfall wertvolle Dienste leisten.

Strom auf Abruf: Iphofen besitzt neuen großen Batteriespeicher

Gemeinsam mit dem Standort Diespeck im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim bildet Iphofen "die Verbund-Batteriespeicherkette Nordbayern mit 42 Megawatt Gesamtleistung und einem Speichervolumen von 48 Megawattstunden", heißt es in einer Pressemitteilung von dem österreichischen Stromerzeuger Verbund, der sich nach eigenen Angaben auf erneuerbare Energien fokussiert. Gemeinsam mit dem deutsch-norwegischen Technologieunternehmen Eco Stor und den Projektentwicklern Kyon Energy habe das Unternehmen die Speicherlösung entwickelt.

Wie das Bayerische Wirtschaftsministerium auf Twitter mitteilt, könnten in Diespeck "rund 30.000 Haushalte rechnerisch für eine Stunde mit Strom versorgt werden". Der Bayerische Rundfunk spricht von rund 70.000 Haushalten, die von beiden Speichern bei einem Stromausfall weiter versorgt werden könnten.

Laut dem Verbund-Vorstandsvorsitzenden Michael Strugl hälfen die Batteriespeicher auch, "schwankende Erzeugungsformen erfolgreich in starke und stabile Netze zu integrieren". Die konkreten Vorteile laut dem Unternehmen: "Großbatteriespeicher bringen als Kurzzeitspeicher Sicherheit für die kritische Infrastruktur und senken Strompreisspitzen, indem sie die Belastung der Stromnetze reduzieren."

Hubert Aiwanger fordert mehr Speicher - Netzbetreibern sei Ausbau bisher untersagt

Der zunehmende Ausbau von Wind- und Sonnenkraft bewirke große Schwankungen im Stromnetz. Auf Überschuss folgten Phasen, in denen Energie fehlt. "Batteriespeicher speichern ein, wenn viel Strom im Netz ist, wenn also wider Erwarten der Wind weht oder die Sonne scheint", erklärt Verbund-Pressesprecher Wolfgang Syrowatka inFranken.de. Die Großbatteriespeicher sprängen dann ein, wenn das Verteilnetz besonders belastet ist. Beispielsweise an trüben Wintertagen oder in Phasen mit besonders hohem Energieverbrauch.

Aiwanger, der die Speicher in Diespeck einweihte, zeigt sich überzeugt: "Speicher und in Zukunft auch Elektrolyseure für grünen Wasserstoff sind spielentscheidend für den Ausbau der Erneuerbaren." Der herkömmliche Netzausbau reiche künftig nicht mehr.

Er wünsche sich mehr dieser neuen Batteriespeicher und fordert "deshalb vom Bund dringend gesetzliche Korrekturen, um den Ausbau von Speichern, beispielsweise große Batterien und Wasserstoff, zu beschleunigen und dies auch den Netzbetreibern zu erlauben. Bisher ist ihnen das untersagt", heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vom Freitag (27. Januar 2023). In Iphofen und Diespeck werde derzeit eine Mischung aus erneuerbarem Strom und Strom von N-Ergie gespeichert, wie Syrowatka gegenüber inFranken.de bestätigt.

