Nach einer längeren, Corona bedingten Pause fand erneut das We-for-future Festival, organisiert von dem gleichnamigen Verein "We-for-future", am alten Kranen in Marktbreit statt. Am Abend davor begeisterte der Kabarettist und Journalist Erwin Pelzig vor ausverkauften Reihen.

Am Samstag dann, ab 12 Uhr, konnten Besucher des Festivals die zahlreichen Stände am alten Kranen anschauen und dabei an vielen Aktionen und Ratespielen mitmachen. Diese wurden von verschiedenen Initiativen, Akteuren und Vereinen, die im gesellschaftlichen, unternehmerischen, sozialen und im Bildungsbereich in der Region zum Thema "Nachhaltigkeit" aktiv sind und sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen, ausgerichtet. Zudem wurden zahlreiche spannende Vorträge, zum Beispiel zum Thema erneuerbare Energie oder solidarischer Landwirtschaft und auch ein tolles Programm für die jüngeren Gäste des Festivals, z.B. durch den Besuch des Zauberers Zappalott, angeboten.

Bei den Ständen beteiligte sich auch das Team der BNE-Koordinierungsstelle des Landkreises Kitzingen um auf das wichtige Thema "Wasser und Wasserverbrauch" aufmerksam zu machen. Das Quiz zum virtuellen Wasserverbrauch von verschiedenen Produkten, das auch schon beim Wasseraktionstag am 16. Juli in Kitzingen gespielt werden konnte, stoß bei den Besucherinnen und Besuchern erneut auf großes Interesse. Der virtuelle Wasserverbrauch von einigen Produkten, wie zum Beispiel einer Tasse Kaffee (130 Liter – entspricht circa einer Badewanne voll Wasser) erstaunte viele der Quizteilnehmenden. Währenddessen konnten die Kinder an dem Stand der BNE-Koordinierungsstelle durch verschiedene Wasserexperimente und Geschicklichkeitsspiele, sich mit dem Element vertraut machen und seine besonderen Eigenschaften kennenlernen.

Zudem präsentierte das Team der BNE-Koordinierungsstelle erneut erste Visualisierungen der Inneneinrichtung der geplanten Umweltstation Kitzinger Land von dem Innenarchitekturbüro Federleicht. Dabei kam das Team auch mit vielen Standbesucherinnen und –Besuchern zu den Herausforderungen für die Region in Bezug auf die Klimakrise ins Gespräch und was dabei die Rolle von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sein kann bzw. ist. Das We-for-future Festival war sehr gut besucht und brachte Menschen in den Austausch, die sich für eine zukunftsfähige Region stark machen.

Von: Corinna Petzold (Pressestelle, Landratsamt Kitzingen)