Ein dickes Dankeschön gab es für die Unterstützer der Initiative Abtswinder Schwimmbad vom Vorstand Rudi Weikert und Bürgermeister Jürgen Schulz. Nachdem die alte Uhr im Freibad nach vielen Jahren treuer Dienste in der letzten Saison zumindest auf einer Seite komplett ihren Dienst aufgegeben hatte, entschloss sich der Förderverein, ein Ersatzmodell zu beschaffen. Damit man aus allen Richtungen erkenne kann was die Zeit geschlagen hat wurde ein Vierseiten-Uhr in Form eines Würfels bestellt, eine nicht unerhebliche Investition.

Wie auch in den vergangenen Jahren, zumindest wenn größere Vorhaben ausgeführt wurden, rief die IAS die örtlichen Firmen zu Hilfe und bat um eine Spende, das Echo war überraschend gut.

Wie Weikert erklärte, könne man das auch gut brauchen da über den Winter, bedingt durch einen größeren Wasserschaden, auch die sanitären Anlagen einer grundlegenden Sanierung unterzogen werden mussten. Die Arbeiten wurden von freiwilligen Helfern ausgeführt, für das Material will der Verein eine großzügige Zuwendung an die Gemeinde übergeben.

Der Vorsitzende umriss noch kurz die bisherige Unterstützung, so habe man bisher gut über 100.000 Euro an Finanzmitteln gespendet und in der Regel auch gleich die zugehörigen Arbeiten ausgeführt, womit mal locker auf etwa 12.000 Arbeitsstunden komme.

So etwas sei natürlich nur möglich, wenn man immer wieder auf Unterstützer bauen könne, einen großen Teil der Summen hat der Verein durch Veranstaltungen erwirtschaftet, aber eben auch immer wieder Unterstützung durch Sponsoren bekommen, nicht zuletzt auch von vielen freiwilligen Helfern.

Dem Dank schloss sich der 1. Bürgermeister an, der ja selbst seit vielen Jahren ein engagierter Mitstreiter ist.

Eine weitere Neuerung ist zu vermelden, ab sofort gibt es eine Webcam die ein Bild vom Fahnenmast zeigt an dem die Wasserwachtfahne hochgezogen wird. Bei unsicherem Wetter können Badewillige hier prüfen, ob das Bad momentan geöffnet hat. Fahne oben = Bad geöffnet, Mast ohne Fahne = Bad geschlossen. Garantierte Öffnungszeiten sind täglich 10 bis 12 und Mittwoch 17 bis 19 Uhr, bei Badewetter täglich bis 19, optional bis 20 bei Super-Badwetter. Homepage IAS: ias-abtswind.de

Von: Rudi Weikert (1. Vorstand, Initiative Abtswinder Schwimmbad e.V.)