Nordheim vor 40 Minuten

Holzbank für die Nordheimer Au

Der Bund Naturschutz Volkach hat dem Nordheimer Verein "Erhalt der Nordheimer Au" eine Spende zukommen lassen. Laut Pressemitteilung hat der Verein das Geld in eine Sitzgelegenheit für Radfahrer und Wanderer investiert. So kann seit kurzem die von Wolfgang Sauer erbaute Holzbank in der Nordheimer Au von Touristen und Bürgern genutzt werden. Unmittelbar hinter der Bank wurden Hinweisschilder angebracht, die die Vielfältigkeit der Pflanzen und Tiere in der "Nordheimer Au", die vor Sand- und Kiesabbau geschützt werden sollten, dokumentieren. Laut Pressemitteilung bedankt sich der Verein beim Bund Naturschutz für die großartige Spende.