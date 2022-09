Kitzingen vor 28 Minuten

Hilfsaktion an Erntedank: Hilfsbedürftige können zum Dekanatszentrum kommen

Eine erfolgreiche Wohltätigkeitsaktion geht in ihre nächste Runde. Am 30. September sind alle hilfsbedürftigen Bürgerinnen und Bürger von Kitzingen ins Dekanatszentrum eingeladen. Das teilt die Stadt in einem Schreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind. Mitarbeiter der katholischen und evangelischen Kirchen sowie die beiden Bürgermeister Astrid Glos und Manfred Freitag werden gesunde Lebensmittel verteilen. Die werden von Hildegard Töpfers Verein "Empathie" gestellt und dieses Mal zum Großteil aus einer Spende der Sparkasse Mainfranken mitfinanziert.