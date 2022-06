Astheim vor 1 Stunde

Harmonische Klänge mit Marimba und Violinen

Kaum ein anderes Instrument vermag es mehr, den Zuhörer mit sphärischen Klängen in andere Welten zu tragen. Die exotische Marimba, gepaart mit Violinen macht das Konzert beim Klassikfestival Vinotonale am Sonntag, 17. Juli, in der Kartause Astheim zu einer Reise durch die musikalische Welt von Barock bis Moderne, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass eine Stunde früher. Evgeniya Kavaldzhieva (Marimbaphon) lässt zusammen mit Maria und Miroslaw Bojadzijew (Violine) Werke von Bach, Hristoskov, Monti, Bojadzijew und Vivaldi erklingen. Karten gibt es in der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Marktplatz 1, oder unter www.vinotonale