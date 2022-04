Erstmals tagte der Schützengau Kitzingen, die Dachorganisation der rund 3000 Schützinnen und Schützen im Landkreis, im Schützenhaus in Nenzenheim. Sicherlich nicht ganz zufällig: Hans Wolf, zweiter Schützenmeister der Nenzenheimer Schützengesellschaft, wurde bei der Versammlung von Gauschützenmeister Siegfried Weinig mit der Gauehrennadel in Gold ausgezeichnet. Daneben gab es einige Neuigkeiten für die Vereine.

Die Corona-Pandemie hatte den Vereinen und ihren Schützinnen und Schützen in den vergangenen zwei Jahren stark zugesetzt. Siegfried Weinig berichtete den Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsvereine und -gesellschaften von zahlreichen ausgefallenen Wettkämpfen mitten unter der regulären Runde, was zahlreiche Wettbewerbe und Platzierungen unmöglich gemacht hatte. Trotzdem hatte der Schützengau gemäß der jeweiligen Empfehlungen des Bayerischen Sportschützenbundes einige kleinere Schießen veranstaltet.

Bayernweite Sonderregelung

Sportleiterin Bianca Krämer berichtete zudem von der Teilnahme bei einer Offenen Bezirksmeisterschaft, bei der die Schützinnen und Schützen aus dem Kitzinger Gau teilweise sehr gute Platzierungen errangen. Ende Mai wolle man wieder eine Gaumeisterschaft durchführen.

Zudem greife im laufenden Jahr 2022 eine bayernweite Sonderreglung: Wer wegen den Auflagen rund um Corona in den Schützenhäusern nicht trainieren kann, aber trotzdem bei Landesmeisterschaften teilnehmen möchte, könne nun auch nachschießen. Für die Freunde des Großkaliber-Schießens soll es außerdem einen weiteren Wettkampf geben.

Gaujugendschießen angeregt

Bezirksschützenmeister Mathias Dörrie (Leinach) berichtete von der Nachwuchsförderung: Er regte an, dass sämtliche unterfränkischen Gaue noch in diesem Jahr ein Gaujugendschießen veranstalten sollen, für die der Bezirk finanzielle Unterstützung zusage. Zudem wolle man einen Jugendförderpreis ausloben. Für die jungen Schützinnen und Schützen aus Bayern habe der Verband in den vergangenen Monaten eine Ausnahmeregelung erringen können: Während teilweise die 3G- oder gar 2G-Regelung für die Wettkämpfe und Trainingseinheiten der Erwachsenen galt, durften unter 18-Jährige auch ungeimpft und ungetestet an den Stand.

Für Hans Wolf hatte Gauschützenmeister Siegfried Weinig eine Urkunde und ein Abzeichen für besondere Verdienste um das Schützenwesen im Schützengau Kitzingen dabei. Dieser bedankte sich und schlug vor, dass bei künftigen Gauversammlungen die jeweils teilnehmenden Vereine ihre Schützen- und Jugendkönige mitbringen, damit diese sich vorstellen können.