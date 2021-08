Kitzingen/Schwarzach vor 43 Minuten

Gute Nachricht für die Landwirtschaft: Hilfe bei Hochwasserschäden

Mitte vergangener Woche hatte sich Andreas Becker vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kitzingen noch betont zurückhaltend gegeben: Der Bereichsleiter für die Landwirtschaft verwies darauf, dass im Bereich der Landwirtschaft für Hochwasseropfer aktuell kein Hilfsprogramm vorhanden sei. Ein Schlag ins Kontor für viele Geschädigte, wie etwa die Schwarzacher Demeter-Gärtnerei von Martin Schäfer. Dessen Felder und Gewächshäuser hatten –wie berichtet – völlig unter Wasser gestanden, weil der Silberbach nach dem Starkregen in kürzester Zeit zu einem Fluss geworden und über die Ufer getreten war. In der Gärtnerei wurde dadurch existenzbedrohender Schaden von mindestens 20 000 Euro angerichtet.