In der Nacht auf Montag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Kleinlangheim eine Verkehrsunfallflucht.

Folgendes teilt die Polizei im Pressebericht mit: Der Fahrer eines grauen Audi A6 hatte sein Fahrzeug am Sonntagabend, gegen 21.15 Uhr, abgestellt. Als er am nächsten Tag, um 13.15 Uhr, zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden (750 Euro) am Heck fest.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.