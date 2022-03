Effeldorf vor 22 Minuten

Geparkten Mercedes angefahren und von Unfallstelle entfernt

Auf der Rottendorfer Straße in Effeldorf kam es am Dienstag um 14.48 Uhr auf Höhe der Hausnummer 5 zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte laut Polizeibericht das Heck eines am rechten Straßenrand geparkten schwarzen Mercedes. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um seine Pflichten im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall zu kümmern. Am Stoßfänger des Mercedes entstanden durch den Anstoß Kratzer an der hinteren Stoßstange. Es entstand ein Schaden von circa 1400 Euro.