Die Feuerwehr musste am Wochenende zu einem Einsatz in einem Waldstück bei Geiselwind ausrücken. Bei Baumfällarbeiten war es am Samstagmorgen (28. Januar 2023) zu einem schweren Unfall mit einer Kettensäge gekommen, berichtet die Feuerwehr. Gegen 9.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Feuerwehr rückte in das Waldstück "Effelter Berg" im Geiselwinder Ortsteil Hohnsberg aus. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst, indem sie Tragehilfe leisteten, um die verletzte Person zum Rettungshubschrauber zu bringen.

Aus Sicherheitsgründen musste die Feuerwehr außerdem noch anderweitig tätig werden: Vier bereits eingeschnittene Bäume wurden anschließend durch die Einsatzkräfte gefällt. Es dauerte rund eineinhalb Stunden, bis die Mannschaft der Geiselwinder Feuerwehr wieder abrücken konnte.

