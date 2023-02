Geiselwind: "Monster Festival" findet am 6. und 7. Oktober 2023 statt

"Ein wahres Rock-Mekka": Veranstalter kündigt Bands an - das ist das Line-up

"9mm Assi Rock", "Kärbholz" und Co.: Darauf können sich die Besucher freuen

"Am 6. und 7. Oktober 2023 schreiben wir die Saga weiter, mit einem 15-Jahre-Jubiläumsspecial inklusive 500 Liter Freibier", teilt der Veranstalter des "Monster Festivals", das Eventzentrum Strohofer Geiselwind, mit. Die Bands "Frei.Wild", "Enkelz", "Kärbholz" und "9mm Assi Rock" haben demnach die Veranstaltung vor über einem Jahrzehnt ins Leben gerufen. Nun wurde angekündigt, welche Bands und Musiker heuer in der Eventhalle Geiselwind spielen werden.

"Monster Festival 2023" in Geiselwind: "Wahres Rock-Mekka" - Veranstalter gibt Line-up bekannt

"2009 startete die Festivalrakete in Geiselwind und ist seitdem immer im Oktober ein wahres Rock-Mekka", so der Veranstalter. Neben der Eventhalle biete die Location auch ein Hotel, Gastronomie und Campingplätze. "Die tausenden treuen Fans und das erstklassige Line-up machen das 'Monster Festival' zu dem führenden Live-Event im Oktober."

Das Musikprogramm für 2023 besteht demnach aus folgenden Acts und Rock-Bands: "9mm Assi Rock", "Kärbholz", "Toxpack", "Warkings", "Goitzsche Front", "Bad Jokers", "Dirk Maron", "Wiens No. 1", "Engel in Zivil", "Doppelbock", "Trip to Paradise", "Brunhilde". Weitere Künstler sollen noch folgen.

Am Freitag, 6. Oktober 2023, startet das "Monster Festival" in Geiselwind um 18 Uhr, berichtet der Veranstalter. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten können hier erworben werden. Ein Wochenendticket kostet 79 Euro, ein Camping-, Wohnmobil- oder Stellplatzticket kostet extra.

