Kitzingen vor 1 Stunde

Gedenkgottesdienst per Videokonferenz

Jehovas Zeugen erinnern jedes Jahr durch einen Gedenkgottesdienst an den Todestag von Jesus Chrisus. Da die Religionsgemeinschaft jedoch aufgrund der Corona-Pandemie auf Präsenzgottesdienste verzichtet, wird dieser Gedenkabend in der Gemeinde in Kitzingen am Samstag, 27. März, um 19.30 Uhr per Videokonferenz abgehalten, heißt es in einer Pressemitteilung von Jehovas Zeugen. Auch auf ihre persönlichen Besuche verzichten Jehovas Zeugen derzeit weltweit. Die Gemeinde lädt dieses Jahr per Brief ein. Eingeladen wird auch zu einem Vortrag, der am Sonntag, 21. März, um 10 Uhr gehalten wird.