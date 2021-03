Segnitz vor 13 Minuten

Gartenzaun beschädigt und abgehauen

Am Dienstag zwischen I6 und 17.45 Uhr ereignete sich in der Karl-Danner-Straße in Segnitz eine Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Gartenzaun. Hierbei wurden mehrere Holzlatten beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug müsste es sich laut einem Zeugenhinweis um einen blauen Pkw handeln, heißt es im Bericht der Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.