Marktbreit vor 29 Minuten

Für eine Welt mit Zukunft

Helfen mit Geld auf den Philippinen, aber auch zum Umdenken bewegen und das hier vor Ort. Das sind die nicht gerade kleinen Aufgaben, die sich der Marktbreiter Verein "We for Future" gestellt hat. Die Menschen hier zum Umdenken bringen, dazu will unter anderem das "We for Future-Festival" am Samstag in Marktbreit beitragen. Das Vereinsmotto "Gemeinsam Zukunft gestalten" steht dabei wieder im Mittelpunkt.