Ab Montag, 28. März, wird in ganz Bayern für die Diakonie gesammelt. Unter dem Motto "Corona – gemeinsam die Folgen bewältigen" bittet der zweitgrößte Wohlfahrtsverband im Freistaat bis 7. April um Spenden für seine verschiedenen Arbeitsfelder, so eine Pressemitteilung der Diakonie.

Wegen der Corona-Krise waren Hilfsangebote wie Tafeln, offene Treffs im Stadtteil, Tischgemeinschaften, Vesperkirchen, Beratungsstellen oder Übernachtungsheime geschlossen oder für lange Zeit nur eingeschränkt handlungsfähig. Mit der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) unterhalten Kirche und Diakonie in Bayern eine erste Anlaufstelle und bieten schnell und unbürokratisch Beratung, Information, Vermittlung und Unterstützung an, um Menschen zu helfen, ihren Alltag zu bewältigen. Im Jahr 2020 haben sich über 12.300 Ratsuchende an die knapp 140 Fachkräfte der KASA gewandt. Beteiligt sind ebenso über 1700 Ehrenamtliche, auch im Diakonischen Werk Kitzingen nehmen sich die Mitarbeitenden der KASA Zeit für Gespräche mit Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden.