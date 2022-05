Ehrungen und Neuwahlen standen bei der Jahresversammlung der Freien Wählergemeinschaft Mainbernheim auf der Tagesordnung. Zwei Posten mussten neu besetzt werden.

Der Vorstand blickte zusammen mit den anwesenden Vereinsmitgliedern in einem bebilderten Vortrag auf die Ereignisse seit der letzten Hauptversammlung im Frühjahr 2019 zurück. Vor der Kommunalwahl und damit noch vor Corona hatten einige Mitglieder das Wasserwerk in Sulzfeld besichtigt, das Seniorentreffen "Café 66" wurde wieder organisiert, auf dem Zykloopenhof hatte eine Ferienpassaktion stattgefunden, ein Bremserfest wurde gefeiert und die Brauerei Kesselring in Marktsteft besichtigt.

Im Herbst vergangenen Jahres konnte sogar schon wieder eine Fahrt ins Blaue gemacht werden. Das Vereinsleben sei also im Rahmen der Möglichkeiten aufrechterhalten worden, hieß es in der Versammlung.

Nach dem Rückblick ehrten die beiden Vorsitzenden, Birgit Hagenauer und Kerstin Hartlieb, für langjährige Mitgliedschaft im Verein Hiltrud Reidelbach, Jürgen Kraus, Silke Lang, Kurt Lechner, Uwe Gehring, Wolfgang Hutterer, Klaus Kümmel, Bernd Schönmann, Walter Dörr, Manfred Kellermann, Hans Ott und Rainer Saueracker.

Vor den Neuwahlen hatten die zweite Vorsitzende Kerstin Hartlieb und der Kassier Roland Scholler bekanntgegeben, dass sie sich nicht mehr zur Wahl stellen. In den Reihen der Anwesenden bei der Versammlung fanden sich schnell Kandidatinnen und Kandidaten für alle Ämter und der Ausschuss konnte neu gewählt werden.

Erste Vorsitzende ist Birgit Hagenauer, die neue Stellvertreterin heißt Chantal Friedrich. Armin Sperlich ist Schriftführer, Massimo Carlone der neue Kassier. Beisitzer sind Thilo Hartlieb, Johannes Zäh, Frank Wegmann und Daniel Hopfengart.