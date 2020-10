Marktsteft vor 1 Stunde

Freie Wähler Marktsteft gründen einen Ortsverband

Schon längere Zeit treten die Freien Wähler in Marktsteft mit einer eigenen Liste bei den Kommunalwahlen an. Derzeit sind sie mit vier Stadträten im Stadtrat vertreten. Außerhalb der Wahlwettbewerbe jedoch konnte sich trotz vieler Unterstützer noch keine dauerhafte örtliche Gruppierung bilden. Das schreiben die Freien Wähler Marktsteft in einer Mitteilung an die Presse.