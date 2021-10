Kürzlich feierte der Ortsverband der Freien Wähler Marktsteft sein einjähriges Bestehen mit einem Herbstfest. Der Vorsitzende des Ortsverbandes, Thomas Thomalla, berichtete, dass Kandidatinnen und Kandidaten der vergangenen Kommunalwahl am 6. Oktober 2020 den Ortsverband gründeten.

Die Freien Wähler Marktsteft beteiligten sich danach unter anderem an der Ferienpassaktion mit der „Tour de Müll“. Durch den Einsatz von Beisitzerin Manuela Lauer konnte außerdem ein Container zum Ausleihen von Standup Paddles an der Mainlände platziert werden.

Inhaltlich wurde das Thema Kreuzungsentschärfung an der Umgehungsstraße durch die Initiative von Petra Hartmann und eine Onlinepetition in den Fokus gerückt. Die Ergebnisse werden demnächst ausgewertet, teilt der Ortsverband in einem Pressebericht mit.

Landrätin Tamara Bischof hob in ihrem Grußwort die stets gute Zusammenarbeit mit den Freien Wählern Marktsteft und Altbürgermeister Rudolf Riegler hervor, gerade wenn es um schwierige Themen wie Wasserschutzgebiet oder Kreisverkehr ging. Jetzt wünscht sie Marktsteft viel Erfolg mit dem größten Projekt der Stadtgeschichte, der BNE-Station im Alten Hafengelände.

Auch wegen der immensen Haushaltsbelastung in den nächsten Jahren hofft die Landkreischefin, dass das Projekt akzeptiert und durch die Bürgerinnen und Bürger unterstützt wird, damit sich daraus in Zukunft ein Mehrwert für die Stadt ergibt.