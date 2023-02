Volkach: Fränkisches Weinfest 2023 findet vom 11. bis zum 15. August 2023 statt

"Nutzen den Feiertag" : Bisheriger Festleiter kündigt erfreuliche Programmänderung an

: Bisheriger Festleiter kündigt an 31 Stände, Fahrgeschäfte, 80er-Party: Das wird den Besuchern geboten

Das 73. Fränkische Weinfest in Volkach findet von Freitag, 11. August, bis Dienstag, 15. August 2023 statt. Im Gespräch mit inFranken.de berichtet der bisherige Festleiter Marco Maiberger, was die Besucher und Besucherinnen erwartet. Zudem spricht er von ein paar Änderungen.

Fränkisches Weinfest Volkach kehrt 2023 zum 73. Mal zurück: "Nutzen den Feiertag" - bisheriger Festleiter äußert sich

Der Dienstag (15. August 2023) falle in diesem Jahr auf den Feiertag Mariä Himmelfahrt, erklärt Maiberger. "In diesem Jahr nutzen wir den Feiertag und werden den Festplatz mit 31 Ständen auch am letzten Tag des Weinfestes ab Mittag öffnen." Es könne also fünf volle Tage gefeiert werden. Ab 14 Uhr werde am Dienstag auch musikalisches Programm geboten, am Abend solle es eine 80er-Party geben. Um Mitternacht sei das Fest dann endgültig zu Ende, so der 42-Jährige.

Ob neben den Ständen auch die Fahrgeschäfte am letzten Tag des Weinfestes noch einmal öffnen werden, entscheide sich in den nächsten Wochen: "Wenn man 80 Prozent des Angebots auch am Dienstag gewährleisten kann, dann würden wir dafür plädieren, den Schaustellerbereich zu öffnen", erläutert Maiberger. Dies hänge davon ab, welche Fahrgeschäfte nach Volkach kommen, und, wie die Tourenplanung der Schausteller sei. Denn je nachdem, wo sie danach hin müssen, lohne es sich für sie, noch einmal zu öffnen oder nicht.

Die Planung des Festes werde immer dadurch beeinflusst, wann der Feiertag ist, so der 42-Jährige. Da sich dies jährlich ändere, solle der offizielle Abschluss jedoch auch in diesem Jahr am Montag (14. August 2023) stattfinden. Mit "Wunderkerzenzauber", aber - wie im Jahr 2022 - ohne Feuerwerk. Mit Blick auf die aktuelle Umwelt- und Kriegssituation sei es nicht angebracht, ein Feuerwerk zu veranstalten. "Wir haben seitens der Verwaltung den Vorschlag gemacht, dass man solche Feuerwerke zu Jubiläen anbietet", das nächste sei bereits 2025.

"Sehr zuversichtlich": Besucherzahlen 2022 "sehr erfolgreich" - Maiberger gibt Organisation ab

Es gebe auch eine personelle Neuerung: Nach über 17 Jahren gebe Maiberger die Organisation des Festes in diesem Jahr ab. Im Juli 2023 werde er die Geschäftsführung der Fränkisches Weinland Tourismus GmbH in Würzburg hauptberuflich übernehmen. Eine Nachfolge für die Festleitung werde bereits gesucht. "Die Ausschreibungen laufen", berichtet der 42-Jährige.

Zudem erklärt er, dass im Jahr 2023 gegebenenfalls ein Standplatz neu zu vergeben sei. Wenn dies der Fall sei, "würden wir den gerne mit vegetarischem Essen belegen, gerne mit Kartoffel", so der bisherige Festleiter.

Im Jahr 2022 habe das Fränkische Weinfest in Volkach, das größte Weinfest Frankens, rund 55.000 Besucher und Besucherinnen verzeichnen können. "Im Normalfall, wenn alle Faktoren stimmen, die Wetter- und Feiertagslage passt, dann kommen zwischen 50 und 60.000 Besucher. Letztes Jahr war es genau die goldene Mitte", so Maiberger. Das sei eine sehr erfolgreiche Zahl gewesen, vor allem nach zweijähriger Corona-Pause. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir an die Besucherzahlen auch 2023 anknüpfen können."

Auch interessant: "Wow": Mega-Ansturm auf Tickets für Biker-Festival in Unterfranken - Veranstalter hocherfreut