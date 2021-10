Volkach vor 1 Stunde

Fortbildung in Sachen Fairtrade

Die Schülerinnen des Fairtrade-Team der Mädchenrealschule Volkach unternahmen einen Ausflug nach Würzburg. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Frau Juliane Böhm und Frau Klara Adams erlebten die Mädchen einen konsumkritischen Stadtrundgang, geleitet von einer Mitarbeiterin vom Weltladen. An vier verschiedenen Stationen machte man inmitten der Stadt Halt, um mehr über Themen wie Kleidung, Kosmetik, Wasser und Handy bzw. IT-Produkte zu erfahren. Mit verschiedenem Anschauungsmaterial wurden den Schülerinnen interaktiv die Alternativen zum konventionellen Konsumverhalten nähergebracht. Diese zeigten sich erstaunt darüber, wer beispielsweise wie viel an einem Kleidungsstück verdient oder dass es im Bereich Elektronik und IT bereits faire Alternativen gibt. Ein anschließender Besuch im Weltladen rundete die Exkursion ab. Auf der Rückfahrt diskutierten die Schülerinnen bereits eifrig, wie man das erworbene Wissen an die Mitschülerinnen weitergeben könnte.