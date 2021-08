Am Mittwochnachmittag (04. August 2021) ist ein kleiner Bub (4) mit seinem Kopf in dem Geländer der Volkachbachbrücke in der Josef Wächter Straße in Volkach, Kreis Kitzingen, stecken geblieben. Wie die Freiwillige Feuerwehr Volkach berichtet, versuchte die Mutter des Jungen selbst seinen Kopf wieder aus dem Geländer zu befreien - vergeblich.

Da der Hals des Vierjährigen begann anzuschwellen, alarmierten letztendlich Passanten die Feuerwehr. Die kurze Zeit später eingetroffenen Einsatzkräfte drückten mithilfe eines hydraulischen Rettungsspreizers das Geländer auseinander und konnten so den Jungen aus seiner misslichen Lage befreien. Währenddessen wurde der Bub von einem Feuerwehrmann betreut, welcher ihm alles erklärte und ihn beruhigte.

Bub (4) steckt mit Kopf in Brückengeländer fest: Feuerwehr eilt ihm zur Hilfe

Nach zwei Minuten war der Einsatz dann auch schon erledigt und der Vierjährige aus dem Geländer befreit. Weil der Vierjährige den Einsatz so tapfer überstanden hatte, bekam er von den Einsatzkräften einen Teddybären geschenkt. Eine anschließende Untersuchung im Rettungswagen ergab, dass der Bub keine Verletzungen davon getragen hatte.

Das Brückengeländer wurde mit dem Rettungsspreizer wieder in die Ausgangsposition zusammengedrückt. Sachschaden entstand somit keiner.