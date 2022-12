Marktbreit : Feuerwehr während Übung zu Einsatz gerufen

Um 20 Uhr wurden am Mittwoch (30. November 2022) die Feuerwehrleute aus Marktbreit mitten in einer Monatsübung zu einem Einsatz gerufen. Ein Fahrzeug hat auf der A7 bereits in vollem Ausmaß gebrannt, als die Rettungskräfte eintrafen.

Autobrand auf A7: Batterie erschwert Feuerwehr Marktbreit das Löschen

Bei einer Monatsübung finde beispielsweise Gerätekunde, aber auch das Ein- und Ausräumen der Einsatzfahrzeuge statt, erklärt Kommandant Joachim Müller. Es ist also keine Einsatzübung, deswegen "hat das Ausrücken nicht länger gedauert als normalerweise."

Auf der A7 hatte ein BMW-Kombi Feuer gefangen. Als die Feuerwehr kurze Zeit später eintraf, stand das Auto bereits vollständig in Flammen. Die Löscharbeiten wurden auch noch von der Autobatterie erschwert. "Bei Kombis ist die Batterie so verbaut, dass es komplizierter ist, sie zu löschen", erklärt Kommandant Müller. Deshalb habe sich das Fahrzeug durch Kurzschlüsse mehrfach neu entzündet.

Nach zwei Stunden war der Einsatz schließlich beendet und die Autobahnsperre wurde wieder aufgehoben. Der Einsatz sei insgesamt gut verlaufen und niemand ist zu Schaden gekommen. Die Übung habe man nicht mehr fortgesetzt, da es schon zu spät war, berichtet Müller von der Feuerwehr Marktbreit.