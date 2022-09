Wir, die Ortsgruppe Wiesentheid/Geiselwind/Prichsenstadt des Bund Naturschutz, führen seit 30 Jahren jedes Jahr eine naturkundliche Ferienpassaktion für sechs- bis zwölfjährige Schulkinder durch.

Heuer haben wir uns was Besonderes ausgedacht: den Bau eines "Käferkellers". Bevor es mit dem praktischen Teil der Aktion los ging, gab es eine kurze "Biologiestunde" mit Andrea Drexelius. Sie erläutere den ökologischen Nutzen und die Lebensräume der einheimischen Käferarten, von denen die zehn Kinder zehn verschiedene Käfer auf Anhieb nennen konnten.

Auf dem Weg zum Standort des Käferkellers sammelten die Kinder am Waldrand in Eimern Materialien, wie Baumrinde und Äste. Der Weg führte auch an einer Streuobstwiese vorbei, die schmackhafte Äpfel zum Essen anbot.

Die kleine Mulde in einer Waldlichtung am Sambach wurde mit Schaufeln und Rechen vertieft. Dann kam Rindenmulch und anderes feines pflanzliches Material in den "Keller", anschließend immer gröbere Teile, wie Äste und Baumstämme oben drauf. Zum Schluss wurden im Halbkreis Natursteine um das fertige Werk gelegt.

Die Ferienpasskinder waren begeistert dabei und hatten immer neue Ideen zur "Verschönerung" des Käferkellers. Auch äußerten sie schon Wünsche für eine ähnliche Aktion im nächsten Jahr.

Zur Belohnung für ihren dreistündigen Einsatz durften die Kinder im Sambach, der nur wenig Wasser führte, barfüßig waten. Anschließend wurde noch eine kurze und lustige Käfergeschichte vorgelesen, und es gab Ausmalbilder vom Hirschkäfer für zu Hause, Pins zum Anstecken und eine Kleinigkeit zum Naschen.

Von: Norbert Schneider (1. Vorsitzender, Bund Naturschutz e.V., Ortsgruppe Wiesentheid )