Fahrradführerschein bestanden!

Noch im Januar verhinderte Corona die geplante Radfahrausbildung in der 4. Klasse der Grundschule Hellmitzheimer Bucht. Doch die Jugendverkehrsschule Kitzingen machte es möglich: In drei Tagen konnte dies nun ein paar Monate später nachgeholt werden. Alle bestanden die Prüfung und konnten stolz auf sich sein. Für das besonders gute Abschneiden wurde Johanna Ott sogar mit einem Ehrenwimpel ausgezeichnet. Zuvor wurden die Kinder von den beiden Ausbilderinnen der Polizei Sabine Diener und Simone Zschätsch sowie Klassenlehrer Stefan Kinkelin intensiv darauf vorbereitet. Jetzt gilt es, die neu erworbenen Kenntnisse in der Verkehrswirklichkeit zu festigen, wie Rektor Matthias Schuhmann bei der Siegerehrung betonte. Ganz wichtig sind hier ein verkehrssicheres Fahrrad und ein gutsitzender Helm. Wir sind froh, dass die Radfahrausbildung als wichtiger Bestandteil der Verkehrserziehung in der Grundschule, trotz des durch die Corona-Pandemie bedingten zeitlichen Engpasses, wieder stattfinden konnte und bedanken uns bei der Jugendverkehrsschule Kitzingen für das Engagement und die Durchführung dieses wichtigen Projektes.