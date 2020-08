Grüner Markt in Kitzingen: Frische, Qualität und nette Worte

Lachs mit Reis steht am Abend auf dem Speiseplan. Dietmar Jung hätte gerne einen Aufstrich dazu. Für Hafes Adel kein Problem, der Feinkosthändler macht sofort ein paar Vorschläge. Er hat in seinem Wagen auf dem Grünen Markt in Kitzingen eine große Auswahl an Produkten dabei.

Freitags herrscht ab 8 Uhr reges Treiben auf dem Marktplatz. Acht Händler kommen mit ihren Ständen und Fahrzeugen, um verschiedenste Waren anzubieten: Es gibt Geflügel und Kaninchen, Gemüse und Obst, Fisch und Feinkost, Honig und Honigprodukte, Käse, Brot und Gebäck, Feinkost und Antipasti. Dienstags ist ein Obst- und Gemüsehändler vor Ort, samstags gibt es Fleisch- und Wurstwaren.

Urlaubsbedingt sind derzeit zwar nicht alle Anbieter jeden Freitag vor Ort, doch das hält die Stammkunden nicht von einem Besuch auf dem Grünen Markt ab. Einer von ihnen ist Manuel Schmitt. „Ich kaufe jede Woche hier ein“, sagt der Iphöfer. Am Stand von Michele Gentile holt er sich diesmal Äpfel. Woher die Lebensmittel kommen, ist ihm wichtig. Gentile kann es ihm genau erklären. Und Schmitt achtet auf Qualität. „Hier ist das Obst und Gemüse um Welten besser als im Supermarkt“, findet er. Beratung gehört natürlich zum Angebot. Und so erfährt Manuel Schmitt, dass die weiße Kugel, die der Obststandbesitzer gerade einem anderen Kunden zeigt, eine Charentais-Melone ist. „Die schmeckt sehr gut, ganz süß“, erklärt Michele Gentile. „So eine nehm ich auch gleich“, entscheidet der Iphöfer.