Volkach vor 1 Stunde

Es ist geschafft: Baubeginn am Unfallschwerpunkt Aldi-Kreisel

Die Stadt Volkach und alle Baubeteiligten schätzen sich glücklich, dass nun, nach Abschluss aller Vorbereitungen, der Bau des sogenannten "Aldi-Kreisels" ab Dienstag, 14. September, beginnen kann, teilt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemeldung mit. Alle Zauneidechsen seien an ihre neuen Umsiedlungsorte gebracht und die Umleitungen eingerichtet worden. Bereits vor geraumer Zeit wurde die Baubehelfstrasse parallel zur Staatstraße 2271 hergestellt, heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem sind für die Umleitungen die Arbeiten an der Einmündung der Kreisstraße KT 10 nach Dimbach mit der Kreisstraße KT 57 durch eine Verbreiterungsmaßnahme abgeschlossen, sodass die Umleitung Richtung Dimbach vorbei an der Standortschießanlage der Bundeswehr zur Staatstraße St 2271 befahrbar ist.