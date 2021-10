Ob nun als Unternehmer oder VfL-Funktionär: Richard Lutz aus Volkach war in beiden Positionen über viele Jahre hinweg erfolgreich. Die VfL-Legende feierte am 21. Oktober seinen 85. Geburtstag. Unter den zahlreichen Gratulanten befanden sich auch die Kinder Elke, Peter und Marco, deren Ehepartner, vier Enkel sowie Lebensgefährtin Anna Seufert.

Geboren wurde Richard Lutz in Volkach als Sohn des Unternehmer-Ehepaares Franz und Auguste Lutz. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Gaibach absolvierte er seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker in Würzburg. Damit trat er in die Fußstapfen seines Vaters, der in Volkach ein Auto-Unternehmen führte. 1965, also nach seiner Meisterprüfung, wurde Richard Lutz mit der Führung des Betriebes beauftragt. Vater Franz, der 1970 verstarb, stand ihm noch fünf Jahre mit Rat und Tat zur Seite.

Große Unterstützung fand Richard Lutz in seiner Ehefrau Margit Koch, die 1998 allzu früh verstarb. Sie hatte ihn stets den Rücken für die Vielzahl seiner Aufgaben freigehalten, berichtet der Jubilar. Durch gezielte Investitionen hielt Lutz, der weit über 100 Lehrlinge ausbildete, sein Unternehmen stets auf dem neuesten Stand. 2002 übergab er den Betrieb an Sohn Peter.

Unvergessen bleiben seine Verdienste beim VfL Volkach. Dort war der Jubilar über Jahrzehnte hinweg einfach "Mädchen für alles". Zunächst war es der Fußball, der ihn zu einem Fußball-Idol des VfL werden ließ. So spielte er mit 17 Jahren bereits mit einer Sondergenehmigung in der ersten Mannschaft. Während seiner aktiven Zeit errang der VfL etliche Erfolge, etwa den Aufstieg in die A-Klasse oder den Gewinn des Kreispokals. Gerne erinnert er sich an die Derbys gegen Teams von der Mainschleife. Sein größtes Erlebnis hatte er allerdings mit der AH-Mannschaft des VfL: Da hieß vor vielen Jahren der Gegner FC Bayern München.

Über Jahrzehnte hinweg war Richard Lutz als Zweiter und Dritter Vorsitzender ein wichtiger Ansprechpartner in vielen Vereinsangelegenheiten, agierte im Vereinsausschuss oder engagierte sich als Ehrenamtsbeauftragter des Bayerischen Fußballverbandes für den VfL. Über Jahre hinweg organisierte er auch die Senioren-Treffen der Volkacher Kicker. Ehrenmitglied ist Lutz bei der Volkacher Feuerwehr, wo er 25 Jahre lang aktiv war. Das Wort Langeweile ist für den rüstigen Rentner ein Fremdwort. Freude bereitet ihm besonders der Besuch der Enkel, zudem liest er gerne, und der Jubilar interessiert sich nach wie vor für "seinen VfL", dessen Werdegang ihn ein Leben lang begleitete.