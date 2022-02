Das Symphonische Blasorchester Volkach unter Leitung von Manuel Scheuring wird nach dem gefeierten Jahreskonzert im Dezember nun endlich wieder live und vor Ort zu erleben sein. Am Sonntag, 27. Februar, 11 Uhr, spielt das SBO in der Turnhalle in Sommerach ein Matinée-Konzert. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich laut der Ankündigung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach sehr, dass sie nach dem erfolgreichen Livestream der Volkacher Jahreskonzerte nun wieder vor Publikum musizieren dürfen.

Seit vielen Jahren bestreiten die Volkacher Orchester durch die Bank erfolgreich Wertungsspiele, was Corona bedingt nun zwei Jahre in Folge nicht möglich war. Aufgrund dessen bietet der Nordbayerische Musikbund nun verstärkt moderne und Corona konforme Wertungsspielkonzepte an, dem sich auch die Volkacher Orchester stellen werden. In das gut 45-minütige Programm des Matinée-Konzerts werden auch die Stücke für das diesjährige Wertungsspiel integriert und souverän präsentiert.

Das Konzert findet unter den 2GPlus-Richtlinien statt. Die Booster-Impfung ersetzt den tagesaktuellen, negativen Test, am Platz herrscht dennoch FFP2-Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Aktiven; diese Einnahmen werden für den musikalischen Nachwuchs verwendet.

Weitere Infos unter www.musikschule.volkach.de