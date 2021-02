Marktsteft vor 57 Minuten

Eine Million Euro für den Alten Hafen Marktsteft

Mit einer Million Euro an zusätzlichen Mitteln im Haushalt 2021 wird die Sanierung und Nachnutzung des Alten Hafens in Marktsteft im Rahmen einer Fraktionsinitiative der CSU-Landtagsfraktion unterstützt. Das teilt die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), mit . Sie informierte Marktstefts Bürgermeister Thomas Reichert (CSU) und dessen Stellvertreterin Manuela Wagner (Wählergemeinschaft Michelfeld). „Die Förderzusage in dieser Höhe ist eine wunderbare Nachricht für die Stadt, sie unterstreicht die Bedeutung des Projekts“, so Stimmkreisabgeordnete Barbara Becker.