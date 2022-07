Am Freitag zwischen 9.30 und 9.35 Uhr kam es in der Thomas-Ehemann-Straße in Kitzingen zum Diebstahl eines Apple IPads im Wert von 100 Euro. Laut Polizeibericht muss sich in diesem kurzen Zeitraum ein Unbekannter, so zumindest der derzeitige Stand der Ermittlungen, vermutlich über eine Terrassentüre Zugang zu der Wohnung verschafft haben, in der das IPad am Arbeitsplatz des Wohnungsinhabers abgelegt war. Die Polizei fragt: Wer hat um den angegebenen Tatzeitraum herum im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder entsprechend verdächtige Personen festgestellt?

Hinweis an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Franziska Kraufmann/dpa