Gaibach vor 1 Stunde

Einblicke in den Landtag

Ein Besuch im Bayerischen Landtag - in Pandemiezeiten für Schulklassen unmöglich? Nicht ganz! Kurz vor den Sommerferien erhielt die Profilklasse des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach ein interessantes Angebot: MdL Barbara Becker erklärte sich bereit, die Schüler*innen auf einen virtuellen Rundgang durch den Landtag mitzunehmen. Seinen Anfang nahm dieser Rundgang im Büro der Abgeordneten, wo Frau Becker den Zehntklässler*innen einen Einblick in ihren Arbeitsalltag zwischen Bürgerkontakt im Stimmkreis, regionalen Fragen im Kreistag und der Tätigkeit als Mitglied des Landtages gab. Wie eng die verschiedenen politischen Ebenen miteinander verknüpft sind, erläuterte Frau Becker am Beispiel des "Volkacher Kabarettsommers", dessen Durchführung sowohl von Vorgaben auf Landesebene als auch der konkreten Umsetzung durch die Landkreise abhängt. Zahlreiche Fragen der Schüler*innen drehten sich natürlich um das Thema Schule in Pandemiezeiten. Hier erläuterte Frau Becker die verschiedenen Faktoren, die bei politischen Beschlüssen mit Blick auf das neue Schuljahr abzuwägen sind, was auch die Dauer der Entscheidungsprozesse erklärt. Sie betonte jedoch, dass man Schulschließungen unbedingt vermeiden wolle, auch wenn das möglicherweise eine zeitweilige Rückkehr zur Maskenpflicht im Unterricht bedeuten könne. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete der Rundgang mit Frau Becker durch die Flure des Landtages bis zum Plenarsaal, in dem sich gerade die ersten Abgeordneten zur anstehenden Sitzung einfanden. Trotz der Distanz war die lebendige Atmosphäre spürbar, und den Inhalt der erwarteten Regierungserklärung zum Thema Klimaschutz konnten die Schüler*innen später dann auch den Nachrichten entnehmen. Für große Freude sorgte die abschließende Einladung von Frau Becker, dem virtuellen einen ganz realen Besuch in München folgen zu lassen, sobald das wieder möglich ist. Mit Sicherheit werden die Schüler*innen dann auch weitere Anregungen für die politische Arbeit der unterfränkischen Abgeordneten im Gepäck haben.