Kleinlangheim aktualisiert vor 20 Minuten

Ein Windrad in der Kleinlangheimer Flur?

Dem Marktgemeinderat lag in der Sitzung am Dienstagabend im VfL-Sportheim der Antrag eines Landwirts zur Erstellung einer Windkraftanlage in der Flurlage Kessel auf Flurnummer 1535 vor. Damit habe sich der Rat schon in der vorherigen nicht öffentlichen Sitzung befasst, informierte Bürgermeisterin Gerlinde Stier zahlreiche Zuhörer, die meist wegen des Bebauungsplans für das Baugebiet Am Graben erschienen waren. Die Gesamthöhe der Anlage wurde mit 120 Metern angegeben.