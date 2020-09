Die Feuerwehr in Neuses am Sand, einem Ortsteil von Prichsenstadt, bekommt nach dem jüngsten Stadtratsbeschluss ein gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug. Bestand die fahrzeugtechnische Ausstattung der Kameraden in Neuses bisher aus einem Fahrzeuganhänger, wird daraus jetzt ein TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) Marke Mercedes T 1 310 KA, Baujahr 1993. Das bietet aktuell der Markt Großlangheim an und hätte dafür gern 7500 Euro. Nicht zuviel, wenn man bedenkt, dass die komplette Beladung dabei ist. Die besteht unter anderem aus acht B-Schläuchen, zwölf C-Schläuchen und einer Pumpe TS8. Das Fahrzeug wurde bereits besichtigt und ist, wie Bürgermeister René Schlehr im Gespräch mit dieser Zeitung sagt, in einem "tadellosen Zustand".

Zu beachten sei, dass die Feuerwehr Neuses ihren Sitz an der Nahtstelle der B22 und der B286 hat und mit einem geeigneten Fahrzeug ihre Einsätze schneller und sicherer erledigen kann. Im Haushalt ist das Fahrzeug nicht veranschlagt. Dort findet sich eine Neuanschaffung für die Feuerwehr Prichsenstadt, und dort könnte der Preis höher liegen als geplant. Deshalb schlug der Bürgermeister eine überplanmäßige Ausgabe für das TSF für Sand vor. Dem wollte sich der Rat nicht verschließen und stimmte für das gebrauchte Fahrzeug.