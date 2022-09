Die 23. Ehrenamtsgala des Fußballkreises Würzburg im Rittersaal von Schloss Grumbach war die passende Gelegenheit an 23 Mitarbeiter der Fußballvereine des Fußballkreises Würzburg Dank zu sagen für Ihre Vereinsmitarbeit. An diesem Tag versammelten sich 655 Dienstjahre, um die Auszeichnungen entgegen zu nehmen. BFV-Vizepräsident und BV Jürgen Pfau und Kreisvorsitzende Marco Göbet überreichten Ehrenurkunde des DFB und eine nicht im Handel erhältliche Armbanduhr als Zeichen des Dankes des Deutschen Fußball-Bundes.

DFB-Kreisehrenamtsbeauftragte Ludwig Bauer schilderte in der Laudatio die Verdienste des Preisträgers Rainer Spiegel vom SV Sickershausen. Der Preisträger begann 2005 als Schriftführer seine Mitarbeit im Verein. 2008 erfolgte die Wahl zum 2. Vorstand, eine Position, die er noch heute mit viel Energie ausfüllt. Gleichzeitig betätigt er sich seit 2013 als Jugendbetreuer im Nachwuchsbereich und später auch als Jugendleiter. Er betreut die jährlichen Jugendbildungsmaßnahmen. Im Sportheimbetrieb kümmert er sich seit vielen Jahren um den Einkauf. Bei Heimspielen sieht man ihn hinter der Theke im Sportheim oder am Grill. Bei den vielen Vereinsfesten steht er bei der Organisation in der 1. Reihe. Als Dankschön für dieses Engagement schickte der DFB in Frankfurt diese DFB-Sonderehrung

Von: Ludwig Bauer (DFB-Kreisehrenamtsbeauftragter im Fußballkreis Würzburg)