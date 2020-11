Das evangelische Dekanat Kitzingen bietet laut Pressemitteilung an den vier Adventssonntagen jeweils ein kleines digitales Konzert an. Dekanatskantor Martin Blaufelder hat sich mit den Künstlern in der evangelischen Stadtkirche getroffen und abwechslungsreiche Stücke, passend zur Adventszeit, aufgenommen.

Am 29. November steht Musik für Trompete und Orgel auf dem Programm. Am 6. Dezember werden Werke für Saxofon und Orgel zu Gehör gebracht. Am 13. Dezember erklingt Musik für Violine, Cello und Orgel. Und am 20. Dezember gibt es Gesang und Orgelspiel.

Jedes dieser Konzerte wird zwischen zehn und 15 Minuten lang sein. Mitverfolgen kann man die Konzerte auch auf YouTube oder auf der Dekanatshomepage.