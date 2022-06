Wie wird eigentlich eine Teemischung hergestellt? Wo kommen die Gewürze her, die wir in unser Essen streuen? Und warum riecht es auf der Autobahn zwischen Wiesentheid und Geiselwind nach Kräutern? Antworten auf diese Fragen bekamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Mainfranken Würzburg bei einer Betriebsbesichtigung der Firma Kräuter Mix in Abtswind. Der Besuch war Teil einer Teamentwicklung für Führungskräfte des Finanzinstituts. Doch bevor die Gäste hinter die Kulissen schauen und schnuppern durften, mussten sie sich – wie in einem Lebensmittelbetrieb üblich – mit einem Schutzmantel und einem Haarnetz einkleiden sowie die Hände waschen und desinfizieren.

Die Produktionsverantwortlichen Axel vom Berg und Martin Albert nahmen die Sparkassen-Angestellten um Gebietsdirektor Heiko Därr mit auf einen eineinhalbstündigen Rundgang durch die weitläufigen Hallen. Hier veredeln 140 Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb an 34 Produktionsanlagen, die sich über drei Stockwerke erstrecken, im Jahr fast 30.000 Tonnen getrocknete Kräuter, Gemüse und Gewürze. Während an der einen Anlage Paprika gereinigt und geschnitten wird, werden ein Tor weiter Ingwerwurzeln zu Pulver vermahlen und nebenan exotische Zutaten zu einem Früchtetee vermengt.

Im Anschluss an die Führung untermauerte der geschäftsführende Gesellschafter Bernhard Mix die Eindrücke in einem Vortrag mit Zahlen, Daten und Fakten über das in vierter Generation geführte Unternehmen, das von Abtswind aus als Zulieferer für die Lebensmittel-, Pharma- und Tiernahrungsindustrie den Weltmarkt mit pflanzlichen Rohstoffen von Anis bis Zwiebel versorgt. 2021 erzielten die 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einer Exportquote von knapp 50 Prozent einen Rekordumsatz in Höhe von 140 Millionen Euro. Bernhard Mix gab darüber hinaus Einblicke in die Leitung eines mittelständischen Familienbetriebs und somit interessante Impulse für die Führungskräfte der Sparkasse.

Von: Michael Kämmerer (Pressesprecher, Kräuter Mix GmbH)