Aus fußballerischer Sicht läuft es alles andere als rund beim Sportclub Mainsondheim (SCM), wie die Jahreshauptversammlung offenbarte. Doch ansonsten ist der Verein sehr agil, der Zusammenhalt wird groß geschrieben, im Sportheim ist permanent Betrieb und der Verein ist mit einer jungen Führungsmannschaft bestens für die Zukunft aufgestellt. Deswegen konnten bei den Wahlen alle Posten rasch besetzt werden und es gab personell nur marginale Veränderungen.

Vorsitzender Patrik Mrugalla erinnerte an die eingeschränkten Aktivitäten im Verein wie der Teilnahme am Bonuslauf in Kitzingen, die sportlichen Betätigungen in der Gymnastikabteilung und an die personellen Probleme der Fußballer. Die zweite Mannschaft musste während der Runde abgemeldet werden und die erste Mannschaft von Trainer Wolfgang Frisch kämpfte in der Relegation gegen den Abstieg in die A-Klasse.

"Unsere Situation wird noch schwieriger", vermutete der Vorsitzende, denn mit ihm verabschiedeten sich neun weitere aktive Fußballer zum Rundenende. "Wir tun uns schwer, für die kommende Runde eine Mannschaft auf die Beine stellen zu können", bekannte der Mrugalla, Zumal der Versuch, eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein einzugehen, gescheitert war. Karin Rottler berichtete vom Kinderturner und Johannes Wurm gab einen Einblick in das Wirtschaftsgeschehen im Vereinsheim. Kassier Gerhard Kapp und der bisherige Wirtschaftsausschussvorsitzender Johannes Grieb informierten über die Finanzen und das eingeschränkte Sportheim-Geschehen. Sie präsentierten erfreuliche Zahlen.

Herausragende Sportler zu Ehrenmitgliedern ernannt

Da zwei Jahre keine Jahreshauptversammlungen möglich waren, gab es jetzt 52 Ehrungen für langjährige Vereinstreue, dabei ragte Reinhold Kapp heraus, der auf sage und schreibe 70 Jahre Mitgliedschaft stolz sein kann. Das Trio Toni Wolf, Burkard Burger und Karin Rottler gehört dem SCM schon über 40 Jahre an und hat sich große Verdienste als jahrzehntelange Helfer, Spieler, Spielleiter oder Leiterin der Damenabteilung erworben und wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Verdienstnadel in Gold durften Michael Goller, Charly Weickert, Manfred Scharting, Isolde Knorr, Franz-Josef Schmidt und Reiner Kapp nach mehr als 25 Jahren ehrenamtlichen Einsatz entgegen nehmen.

Weitere Geehrte: 65 Jahre Mitgliedschaft: Kilian Hettinger, Josef Schamberger; 60 Jahre: Elmar Högner, Reinhold Prinz, Christian Söder; 50 Jahre: Hubert Rüdling, Lothar Bohnet, Ernst Grimmer, Adolf Kapp, Hubert Schenkel; 40 Jahre: Martin Düll, Stefan Rumpel, Thomas Tietze, Sebastian Wolf, Alexander Fischer, Christian Hartmann, Uwe Kapp, Achim Weickert, Dietmar Schiffler; 25 Jahre: Alexander Kapp, Roland Richter, Torsten Werner, Jürgen Rehäuser, Dieter Schimkat, Ingeborg Schlegelmilch, Dorothee Bohnet, Luisa Günzel, Maximilian Günzel, Monika Günzel, Stefan Günzel, Matthias Hartmann, Andreas Hehn, Sabine Hehn, Brigitte Kapp, Kristian Kapp, Elisabeth Kapp, Roderich Popp, Isabell Schubertrügmer; 15 Jahre; Anton von Bechtolsheim, Fabian Herbach, Rene Puchinger, Rabea Rehäuser, Gerlinde Dietz, Johannes Maier, Sophia Rödl, Rosi Schenkel, Christine Schmidt, Daniel Mayer, Denise Mayer, Simon Schöfer, Lukas Wurm.

Die Ergebnisse der Wahlen: Vorsitzender Patrik Mrugalla, 2. Vorsitzender Julian Apfelbacher, Kassier Gerhard Kapp, Wirtschaftsausschussvorsitzender Johannes Grieb, Wirtschaftsausschussmitglieder Wolfgang Frisch und Johannes Wurm, Schriftführerin Monika Günzel, Rechnungsprüfer Jürgen Böhm und Elmar Högner, Damensportleiterin Karin Rottler, Fußball-Sportleiter Dominik Nuß und Chris Günther, Beisitzer: Michael Goller, Robert Schöfer, Nicholas Vollhals, Andreas Hehn, Christopher Högner, Jürgen Rehäuser, Emanuel Kretzer, Sebastian Miederer, Michael Scharting, Fabian Herbach, Markus Nolte, Mario Kapp.