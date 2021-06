Helga und Rudolf Hühsam aus Krautheim sind seit 50 Jahren verheiratet. Zur Goldenen Hochzeit gratulierten ihre Kinder Heike, Christa und Andreas mit ihren Familien sowie Enkelin Nina. Kennengelernt haben sich die Jubilare an der Arbeitsstelle bei Siemens in Würzburg. Am 28. Mai 1971 wurde Hochzeit gefeiert. Standesamtlich gab man sich in Krautheim das Ja-Wort. Die kirchliche Trauung fand in der evangelischen Kirche in Volkach statt.

Helga Hühsam ist eine geborene Düchert. Sie wuchs in Bad Neustadt/Saale in einer Arbeiterfamilie zusammen mit drei Geschwistern auf. Nach dem Schulabschluss bekam sie eine Anstellung bei Siemens, zunächst in ihrer Heimatstadt, später in Würzburg. Nach der Geburt ihrer Kinder kümmerte sie sich vorwiegend um die Familie und den Haushalt.

Ihr Mann Rudolf ist ein waschechter Krautheimer, der in einem Würzburger Krankenhaus zur Welt kam. Er wuchs mit zwei Schwestern auf. Nach dem Volksschulabschluss übernahm er die elterliche Landwirtschaft. Durch ein Augenleiden kam er zum Blindeninstitut Würzburg. Als gelernter Industriearbeiter erhielt er danach bei Siemens eine Beschäftigung.

Viele Jahre pflegte er den Krautheimer Friedhof. Seit 65 Jahren ist er Mitglied bei der Feuerwehr. Früher war er aktiver Feuerwehrmann. Fit hält er sich auf seinem Heimtrainer. Seine Frau Helga trug in Krautheim 20 Jahre lang die Main-Post aus. Ihre Hobbys sind die Gartenarbeit, die Hühner und die Katze.