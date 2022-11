Wie die Stadt Dettelbach mitteilt, lade die Fair-Handel GmbH der Abtei Münsterschwarzach zur Adventsausstellung unter dem Motto „Weihnachtlich daheim sein“ ab dem ersten Adventssamstag, 26. November, ins Kultur- und Kommunikationszentrum in Dettelbach ein.

Die Vielfalt des Weihnachtsfestes und des Advents über die ganze Welt zeigen – so sei das Ziel von Betriebsleiter Klaus Brönner: „Auch, wenn das Weihnachtsfest weltweit in ganz unterschiedlichen Traditionen gefeiert wird, verbindet doch alle christlichen Konfessionen die Geburt Christi.“ Die Verschiedenheiten zeigten sich nicht nur in den landestypischen und kulturell eingebetteten Darstellungen, sondern auch in der Verwendung bestimmter Materialien wie etwa Ebenholzkrippen aus Tansania, Krippen aus recyceltem Glas aus Chile und Darstellungen aus Altmetall aus Burkina Faso.

Nicht nur die Krippen, sondern auch andere Advents- und Weihnachtsprodukte seien aus dem gefertigt, was gerade zur Verfügung steht: Glas, Ton, Papier, Naturfasern, Holz, Bambus, Stein und vieles mehr.

Auch soll die Ausstellung den fairen Handel und die direkten Beziehungen zu den Produzenten in den Fokus rücken. „Das Anliegen seit der Gründung 1995 führen wir bis heute fort, indem wir ausschließlich Produkte haben, bei denen wir für faire Herstellung garantieren können“, so Luisa Burger, Verantwortliche für Marketing und Social Media.

Bei der Ausstellungseröffnung am Freitag, 25. November, um 18.00 Uhr führe Künstlerpater Meinrad Dufner in die besondere Thematik ein, erläutert die Hintergründe zu Krippen und anderen Produkten. Zudem gehe er auf die Geschichte der Produktion und der Herkunftsländer ein. Begleitet werde die Auftaktveranstaltung musikalisch durch Eva Brönner mit adventlichen Liedern auf dem Cello. Zudem gibt es einen kleinen Imbiss aus der Klosterküche der Abtei.

Um Anmeldung zur Vernissage, bis zum 22.11.2022, per E-Mail an tourismus@dettelbach.de oder telefonisch unter 0 93 24 - 35 60, wird gebeten.

Alle ausgestellten Produkte und Krippen können vor Ort im KUK direkt gekauft werden.

Die gesamte Ausstellung ist von 26. November bis 17. Dezember zu den Öffnungszeiten des KUK zu sehen.