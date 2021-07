Dettelbach 13.07.2021

"Dettelbach genießen": Stadt lädt zu Erlebnistagen ein

Unter dem Motto "Dettelbach genießen" lädt die Tourist-Information am Samstag, 31. Juli, um 15 Uhr zu einer interaktiven Kinder-Stadtführung und um 17 Uhr zu einem Märchenspaziergang mit der Märchenfee Helene Sauter ein. Am Sonntag, 1. August, sorgen die "Kusängs", Deutschland jüngste Rock'n' Roll-Band, und Zauberer Zappalott mit seinem Mitmachtheater für strahlende Kinderaugen, heißt es in der Ankündigung.