Alten- und Pflegeheime zu besuchen, gehört zu den Eckpfeilern der Christlich-Sozialen-Union. Seit 2005 sind diese Besuche ein fester Bestandteil im Jahreslauf des CSU-Ortsverbandes Kitzingen.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der CSU entnommen. Eröffnet wurde der Reigen fröhlicher Nachmittage am 23. Juli im Haus Mühlenpark der Diakonie. Es folgten dann am 13. August das Caritashaus St. Elisabeth und am 20. August Haus Mainblick der Diakonie.

Auf der Agenda steht jetzt noch der Besuch im Haus der Pflege in Sickershausen. Mit herzlichem Hallo und Grüß Gott wurden die Akteure der CSU in den Alten- und Pflegeheimen empfangen, weiß man doch die jährlichen Auftritte zur Sommerzeit sehr zu schätzen.

Schnell waren die Liederhefte verteilt, und schon ging es los mit schmissigen Schlagern, Gassenhauern und Ohrwürmern aus den 50er und 60er Jahren. Auch Wander- und Volkslieder, instrumental begleitet von den beiden Gitarristen Manfred Burger und Thomas Bambach, luden zum kräftigen Mitsingen und Klatschen ein. Herzhaft gelacht wurde über die lustigen Mundartschmankerln und Gedichte, vorgetragen von Hiltrud Stocker und Heinz Herrenschmidt, mit denen die Liedernachmittage aufgelockert wurden.

Die Besuche in den Heimen sind auch Ausdruck der Anerkennung und des Dankes an die Pflegerinnen und Pfleger für die schwere Arbeit, den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Leben in Würde und Menschlichkeit zu bewahren. Man weiß es bei den Heimleitungen zu schätzen, dass die CSU jedes Jahr kommt und nicht nur, wenn Wahlen sind. „Aber nächsten Sommer kommt ihr wieder“, so der Tenor in allen Heimen, was die CSU Kitzingen auch gerne zusagte.