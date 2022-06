Marktbreit vor 57 Minuten

CSU ehrt langjährige Mitglieder

Bei der CSU Marktbreit-Segnitz ist es Tradition, sich bei ihren Mitgliedern zu bedanken und an einem Festabend die langjährigen Mitglieder zu ehren. Doch hat auch hier Corona die Zeiten durcheinandergewirbelt und die Termine verschoben. Aus diesem Grund sind nun einige Jahre an Ehrungen zusammengekommen, heißt es in einer Pressemitteilung des CSU-Ortsverbandes.