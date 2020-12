Volkach vor 53 Minuten

Corona-Test bei Bürgermeister Bäuerlein negativ

In der Volkacher Stadtratsitzung am Montagabend wurde Bürgermeister Heiko Bäuerlein durch den zweiten Bürgermeister Udo Gebert vertreten. Wie berichtet mussten sich Bäuerlein, der Geschäftsführer Gerhard Wagenhäuser und Bauamtsleiter André Brezina nach einem Investorengespräch in häusliche Quarantäne begeben, weil einer der Teilnehmer positiv auf Covid-19 getestet worden war.