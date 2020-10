Überraschung: Als die Kitzinger Stadträte am Donnerstag ihren Sitzungssaal in der Alten Synagoge betraten, wartete auf jeden ein gedeckter Tisch. Ein ungewöhnlicher Service, steht doch normalerweise in einer Ecke des Sitzungssaals ein kleines Büffet mit belegten Brötchen oder offenem Obst samt Kaffee zur Selbstbedienung. Nicht so in Corona-Zeiten.

Deshalb wurden die Ratstische nicht nur eingedeckt, sondern auch mit virussicher verpackten Lebensmitteln bestückt. Jeder bekam eine Banane und dazu einen Lebkuchen aus Kitzinger Produktion, versehen mit dem Aufdruck: "Süßer Gruß vom OB". Wer weiß, dass Tennisspieler oder Marathonläufer wegen der langen Durststrecken gern Bananen als Energiespender zu sich nehmen, kann sich vorstellen, dass solche Nahrung in stundenlangen und komplexen Stadtratssitzungen nur von Vorteil sein kann. Damit lassen sich in den Diskussionen selbst härteste Nüsse knacken.