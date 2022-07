134 glückliche Schülerinnen und Schüler der FOSBOS Kitzingen erhielten ihr Abschlusszeugnis. Dabei durften erstmals seit zwei Jahren auch wieder Eltern und Freunde der Verleihung beiwohnen. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Staatlichen Beruflichen Oberschule Kitzingen entnommen.

Vieles abverlangt wurde den Absolventinnen und Absolventen der FOSBOS Kitzingen in den letzten beiden Jahren, betonte Andreas Breitenbacher, Schulleiter i. V. Auch dieser Jahrgang musste Kontaktbeschränkungen, Wechsel- und Distanzunterricht in Kauf nehmen, um trotz der Coronapandemie zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen. Keineswegs gab es dabei – trotz teils widriger Umstände – einen Coronabonus. Und sollte abschätzig von einem Coronaabitur die Rede sein, so dürfe dies laut Breitenbacher mit Gelassenheit aufgenommen werden. Denn gerade dieser Jahrgang habe mit Durchhaltevermögen und hohem Maß an Eigenständigkeit und Selbstorganisation den Weg zum Fachabitur beziehungsweise zum fachgebundenen oder sogar allgemeinen Abitur gemeistert.

Weitere Glücksmomente den Schülern gewünscht

Der Leiter des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Kitzingen-Ochsenfurt, Frank Delißen, lobte ausdrücklich die Absolventinnen und Absolventen für das erreichte Ziel. Nach einem kurzen Blick auf die aktuelle Glücksforschung wünschte Delißen den Abiturientinnen und Abiturienten noch viele weitere Glücksmomente.

Landrätin Tamara Bischoff gratulierte in einem Grußwort und wies auf den hohen Bedarf von Fachkräften hin. So prophezeite Sie den Absolventinnen und Absolventen hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt. „Der Landkreis braucht Sie!“

Die Elternbeiratsvorsitzende, Bianca Schürger, schilderte unterhaltsam Erfahrungen der Eltern mit ihren Kindern. Die Unterstützung des Nachwuchses über die Pandemiezeit hinweg war dabei die größte Herausforderung. Zudem dankte sie auch den Lehrerinnen und Lehrern für deren geleistete Arbeit.

Rückblick mit Anekdoten

Schließlich ließen Nina Fischer und Tobias Weiland von der SMV das Jahr Revue passieren und brachten die Anwesenden mit der ein oder anderen Anekdote zum Schmunzeln. Viele Aktionen hätten wieder – Corona zum Trotz – stattfinden und die Schule mit Leben füllen können. Die Pandemie hätte ihnen eben keinen Strich durch die Rechnung machen können. Nina Fischer bezeichnete schließlich augenzwinkernd die Abiturprüfung als „kreativen Moment“ der Prüflinge. Die Arbeiten habe man dann wohlwollend den Lehrerinnen und Lehrern zur Korrektur überlassen.

Einen würdigen musikalischen Rahmen gestalteten Maximilian Steiner (13aS) am Schlagzeug, Christopher Rehberger (11fW) mit Gesang und Gitarre und Thomas Reinlein am Keyboard. Die SMV sorgte zusammen mit Verbindungslehrerin Anne-Kathrin Nescholta und weiteren Helferinnen und Helfern aus Vorklasse und den 11. Klassen dafür, dass auch nach der Verleihung ausgiebig gefeiert werden konnte, sodass für eine kurze Zeit der Krisenmodus pausieren durfte.

Jahrgansbeste ausgezeichnet

Die Jahrgangsbesten der einzelnen Ausbildungsrichtungen wurden jeweils mit einem Buchpreis geehrt: Ronja Friedel (Sozialwesen mit Notenschnitt 1,7), Markus Pfeufer (Technik 1,3) und Antonia Braun (Wirtschaft 1,6) aus der Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule. Anja Kraus (Technik 2,3) und Sabrina Ruck (Wirtschaft 1,2) aus der Jahrgangsstufe 12 der Berufsoberschule. Rebecca Heinrich (Sozialwesen 1,8) und Marisa Dorsch (Wirtschaft 1,7) aus der 13. Jahrgangsstufe der Fachoberschule für die erfolgreiche Hochschulreife.

Die Absolventen

Fachhochschulreife: Aust Jonas (Obernbreit); Dietl Pia (Rüdenhausen); Friedel Ronja (Markt Bibart); Habermann Justina (Willanzheim); Hartmann Lilli (Kitzingen); Haziri Blinera (Wiesentheid); Hügelschäffer Max (Mainbernheim); Janowicz Natasza (Abtswind); Link Pauline (Hüttenheim); Rübig Alina (Kitzingen); Ruppel Laura (Abtswind); Scheidler Johanna (Castell); Schreiber Nadja (Kitzingen); Zugelder Emilia (Dettelbach); Almallouhi Nihad (Rüdenhausen); Besic Sumeja (Kitzingen); Gentner Malin (Kitzingen); Grünmeier Christian (Mainbernheim); Hösch Lukas (Kitzingen); Jäcklein Alexandra (Volkach); Kalludra Mimoza (Kitzingen); Kistner Janina (Martinsheim); Knorr Angelina (Dettelbach); Köhler Nora (Seinsheim); Kronbach Felix (Ochsenfurt); Pfeufer Markus (Gelchsheim); Sauter Timo (Uffenheim); Scherb Amelie (Willanzheim); Stenzhorn Paula (Volkach); Töpfer Nadine (Buchbrunn); Zagorski Michelle (Biebelried; Beck Leon (Zell am Main); Berger Tim (Willanzheim); Buhl Jonas (Uffenheim); Friederich Hannes (Buchbrunn); Gernet Marco (Segnitz); Heumüller Benedikt (Castell); Käppner Max (Willanzheim); Kerbaum Micha (Buchbrunn); Pfeiffle Julia (Mainstockheim); Podschun Thomas (Kitzingen); Ritz Yannick (Dettelbach); Rode Dominik (Kitzingen); Schellhase Arthur (Dettelbach); Stryjski Tom (Iphofen); Zehner Eileen (Mainbernheim); Baumann Johanna (Nordheim a.Main); Braun Antonia (Nordheim a.Main); Grötsch Lara (Kitzingen); Heppner Michelle (Rödelsee); Hornung Julia (Kitzingen); Jäger Vanessa (Kitzingen); Kuhn Daniel (Sonderhofen); Lauck Fabio (Segnitz); Matic Ivana (Kitzingen); Pankraz Nele (Obernbreit); Saharan Rajan (Kitzingen); Sherstobitova Evelina (Kitzingen); Stöcklein Erik (Erlach); Thomas Cedric (Repperndorf); Zachar Anne (Obernbreit); Bandelow Maximilian (Rödelsee); Dörner Lukas (Iphofen); Hart Nicole (Wiesentheid); Hartmann Joel (Castell); Hertel Melina (Scheinfeld); Hohm Fabio (Kitzingen); Hupka Vanessa (Langenfeld); Karagöz Anna-Lena (Willanzheim); Max Vanessa (Seinsheim); Müller Luis (Kitzingen); Nerghes Karina (Wiesentheid); Pinhao Tiago (Marktsteft); Pohl Dominik (Mainbernheim); Schöller Fabian (Marktsteft); Vehe Jasmin (Marktsteft); Amon Lena (Riedenheim); Bartle Polina (Marktbreit); Bibak Andreas (Kitzingen); Drescher Kerstin (Volkach); Ehrhardt Jasmin (Abtswind); Fischer Nina (Volkach); Füller Katja (Dettelbach); Grötsch Jaro (Mainbernheim); Hodan Alexander (Uffenheim); Jakoby Joshua (Mainstockheim); Kirlik Denis (Kitzingen); Krauß Anja (Kleinlangheim); Müller Luca (Rottendorf); Polat Samia (Wiesenbronn); Rehberger Steven (Iphofen); Ruck Sabrina (Iphofen); Schorr Laura (Scheinfeld); Siller Alicia (Mainstockheim); Uhl Marcel (Albertshofen); Weiland Tobias (Prichsenstadt); Welzenbach Nico (Kitzingen).

Allgemeine/fachgebundene Hochschulreife: Braun Benedikt (Fahr); Dill Leonie (Gerlachshausen); Düll Melina (Gnodstadt); Füller Maxime (Dettelbach-Euerfeld); Gernert Leandra (Kleinlangheim); Hedges Emily (Abtswind); Heinrich Rebecca (Kitzingen); Heinrich Sebastian (Kitzingen); Kröhner Hannah (Kolitzheim); Langguth Magdalena (Scheinfeld); Lettau Jonas (Neustadt a.d.Aisch); Martinek Hannah (Castell); Öchsner Leon (Dettelbach); Reitlinger Yannick (Dettelbach); Schleibinger Oskar (Würzburg); Schmer Lisa (Iphofen); Schürger Jan (Nenzenheim); Senft Annalena (Burghaslach); Steiner Maximilian (Ochsenfurt); Thore Emil (Kitzingen); Trabert Lisa (Scheinfeld); Zang Valentina (Neusetz); Dorsch Marisa (Dettelbach); Kleinlein Jonas (Oberscheinfeld); Maag Theresa (Dettelbach); Metsler Luisa (Kitzingen); Prokopf Marvin (Dettelbach); Reiher Hannah (Rottendorf); Römmelt Emelie (Volkach); Scheller Alina (Possenheim); Steinmeyer Rosalie (Iphofen); Vogel Franziska (Burghaslach).