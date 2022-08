Casanova war da! - und zwar auf dem Schlossplatz in Marktbreit. Bei bestem Wetter mit angenehmen Temperaturen waren die Gäste gut gelaunt auf dem Marktbreiter Schlossplatz eingetroffen. Die Tische waren weiß eingedeckt und die Stühle ebenfalls mit weißen Hussen überzogen. Den Blumenschmuck, passend zum Thema als Gondoliere, hatten die ansässigen Blumengeschäfte Salto Florale Drochner und Toni´s Blumenladen wunderschön gestaltet.

Casanova… komm! wurde von dem Schauspieler Rainer Appel gekonnt und fesselnd vorgetragen. Er verstand es mit einer ausgezeichneten Modulation und einem Spannungsbogen die Zuhörer durch das ganze Programm aufmerksam mitzunehmen. Oh ja, Casanova erzählt in seinen Memoiren wie er sich der holden Weiblichkeit zuwandte. Die Zuhörer erfuhren amouröses und lauschten schmunzelnd den Inhalten. Me too hätte damals einiges zu bemängeln gehabt.

Doch auch von seiner Gefangenschaft und dem Ausbruch aus den Bleikammern, den Gefängniszellen im Dogenpalast von Venedig, erfuhr das Publikum. Das Stück wurde von Julia Rosenberger und Ralph Stövesand hervorragend und gekonnt musikalisch begleitet. Einmal war es die Harfe, die eine angespannte Situation unterstrich, die Laute, die ein liebliches Lied spielte oder die Flöten, die musikalisch umrahmten.

Es war ein ganzes Repertoire an Instrumenten wie Spinett, Trommel, Flöten, singende Säge die zum Einsatz kamen und den lustvollen oder dramaturgischen Ablauf begleiteten. Auch einzelne Musikstücke wie "Halleluja" mit der der singenden Säge und der Harfe vorgetragen, waren ein wahrer Genuss für die Zuschauer.

Die Gäste wurden mit Fragen zu den damaligen Maßangaben, wie Fuß und Zoll, lustig mit in die Vorführung einbezogen.

Das Restaurant Schloss Marktbreitet hatte köstliche Speisen wie Antipasti oder ein 4-Gang Menü mit Involtini passend zu dem italienischen Flair kredenzt. Zu Beginn und in der Pause wurde diese durch die kostümierten Bedienungen aufgetragen.

Der Schlossplatz war herrlich geschmückt und illuminiert. Sogar eine Gondel vom Canale Grande hatte sich eingefunden.

Die Besucher waren sichtlich vergnügt, zufrieden und haben eine sehr positive Rückmeldung zu der Veranstaltung abgegeben. Die Vorsitzende von Kultur Marktbrei e.V. bedankte sich bei allen Sponsoren, Mitwirkenden, Helfern, dem Heimatverein, der Stadt und dem Bauhof Marktbreit für die herausragende Unterstützung.

Von: Waltraud Hegwein (1. Vorsitzende Kultur Marktbreit e.V.)